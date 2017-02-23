Московское «Динамо» объявило о том, что выкупит трансфер Панченко у ЦСКА

Московское «Динамо» согласовало будущий контракт с нападающим ЦСКА Кириллом Панченко, который выступает в команде в текущем сезоне на правах аренды, сообщает пресс-служба. Клуб воспользуется опцией в арендном соглашении с ЦСКА преимущественного права выкупа, о чём уже официально уведомил армейский клуб.
«Мы очень рады, что Кирилл Панченко принял наше предложение. Изначально было недостаточно желания «Динамо» выкупить трансфер Панченко у ЦСКА, Кирилл должен был сам согласиться остаться у нас. Это квалифицированный нападающий, доказавший, что он сильный футболист. Нечасто бывает, что игрок, находящийся в аренде проявляет себя с лучшей стороны. Мы не раз говорили, что «Динамо» сейчас нельзя считать финансово благополучным клубом, однако проведённая работа доказывает, что в этих реалиях можно добиваться поставленных результатов. И новый основной владелец клуба — Общество «Динамо», ставит перед нами задачу не только вернуться в РФПЛ, но и достойно там выступать. Надеюсь, что с такими футболистами как Кирилл Панченко, нам окажется это под силу», сказал генеральный директор клуба Евгений Муравьев.