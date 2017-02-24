Руководитель «Лестера»: увольнение Раньери – сложнейшее решение за 7 лет в клубе

Заместитель председателя правления «Лестер Сити» Айяватт Шриваддханапрабха прокомментировал решение об увольнении итальянского специалиста Клаудио Раньери с поста главного тренера клуба.
«Это самое сложное решение, которые мы приняли за семь лет у руля клуба. Однако мы должны действовать в интересах клуба в первую очередь, даже если они идут вразрез с личными и очень сильными чувствами», — приводит слова Шриваддханапрабха пресс-служба «Лестера».
Раньери возглавил «Лестер» в июле 2015 года и привёл команду первой в истории победе в чемпионате Англии.