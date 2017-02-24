Жулиано: «Зенит» провёл почти идеальный матч, но допустил ошибку в обороне

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (3:1). Российский клуб, уступив в первом матче на выезде со счётом 0:2, вылетел из Лиги Европы из-за правила выездного гола.
«Мы провели практически идеальный матч, забили три мяча, которые были необходимы для выхода в следующую стадию турнира. Увы, удержать победный счёт не смогли — на последней минуте „Андерлехт“ воспользовался своим шансом. Мы понимали, что соперник перейдёт на длинные передачи, и всё-таки допустили ошибку в обороне, одного игрока оставили свободным. Сейчас сложно подобрать слова, насколько мы подавлены. Тем не менее поле покидали с поднятыми головами, поскольку для победы сделали всё, что было в наших силах», — сказал Жулиано в эфире программы «Все на матч».