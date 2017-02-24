Степаненко: действия судей в матче с «Сельтой» мне непонятны

Полузащитник «Шахтёра» Тарас Степаненко остался недоволен работой судей в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» (0:2). На 91-й минуте главный арбитр Славко Винчич назначил пенальти в ворота «горняков», и гол Яго Аспаса перевёл матч в овертайм, в ходе которого «Сельта» забила вновь и вышла в 1/8 финала турнира.
«Непонятно, что придумал судья. Мы играем дома, а он ставит такой пенальти. Я вообще не понимаю. Обидно, но это футбол. Нельзя падать духом. Впереди чемпионат, и его надо выигрывать.
Я думал, что судья бежит показывать жёлтую карточку за симуляцию. Потом обсудил с пятым арбитром и поставил пенальти. Там нарушение «Сельты» было ещё раньше, когда Ракицкий был первый на мяче. Действия судей непонятны.
Здорово сыграл вратарь «Сельты». Нам чуть-чуть не хватало. Это футбол, ничего не сделаешь. Такое бывает. Не скажу, что «Сельта» переигрывала нас физически. Увы, мы не использовали свободное пространство, а кондиций до конца не хватило.
Главное — восстановиться психологически. Не стоит падать духом. Нужно оставить всё это позади, разобрать, сделать выводы и идти дальше. Мы играли хорошо эти два матча. Если бы судья не придумал пенальти, в следующем матче мы бы выглядели гораздо лучше», — цитирует Степаненко «Террикон».