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Ари: было предложение из Китая, но затем появился вариант с «Локомотивом»

25 февраля 2017, суббота. 15:34. Футбол
Новичок «Локомотива» Ари рассказал, что этой зимой мог перейти в китайский клуб, а также сообщил, что не злится на ссылку во вторую команду «Краснодара» после того, как отклонил несколько предложений о переходе в другие клубы.

31-летний бразилец является игроком «Краснодара», а оставшуюся часть этого сезона проведёт в «Локомотиве» на правах аренды.

«У меня было предложение из Китая и «Краснодар» обещал отпустить меня, но затем появился вариант с «Локомотивом». Договорились за один день. Я отказался от нескольких предложений, которые поступили мне через «Краснодар». Отказался и был отправлен во вторую команду. Но я не зол», — передаёт слова Ари корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Краснодар ФК Локомотив Ари — футболист Китайский футбол Трансферы
Новости. Футбол
25 февраля 2017, суббота
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