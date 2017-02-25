Анчелотти: не ожидал от «Баварии» победы со счётом 8:0 по случаю моего юбилея

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от разгрома «Гамбурга» в матче 22-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча проходила в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 8:0. Этот матч стал для Анчелотти 1000-м в тренерской карьере
«Отличный день, отличный матч. Мы играли хорошо и с правильным настроем. Перед матчем я сказал своим игрокам, что по случаю своего юбилея хотел бы увидеть хорошую игру. Я не ожидал, что всё получится так хорошо. Я очень счастлив и хотел бы пожелать в следующем матче такой же настрой и заряд на игру», — цитирует Анчелотти сайт «Баварии».