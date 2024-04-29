Клубы АПЛ проголосуют за введение нового потолка зарплат

Клубы английской Премьер-лиги проголосуют за введение эффективного потолка зарплат в лиге. Об этом сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол.

По информации источника, ограничение будет заключаться не в том, сколько клубы смогут платить тому или иному игроку, а в том, сколько клуб сможет потратить на свой состав. Сюда включены зарплаты, трансферы и агентские выплаты.

Отметим, что одним из предложений является «привязка» к сумме, которая в 4,5 раза превышает доход от трансляций клуба, занимающего последнее место в лиге. Если бы этот потолок действовал сейчас, он составил бы € 545 млн.

Также сообщается, что голосование клубов АПЛ может пройти уже сегодня, 29 апреля.

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