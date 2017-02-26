Моуринью: один титул Раньери значит больше, чем все мои трофеи с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал увольнение Клаудио Раньери с поста наставника «Лестер Сити».
«Для меня увольнение из „Челси“ стало новым этапом и с Клаудио будет так же. Так случается с тренерами, и нет смысла делать из этого драму. Но мне помогло осознание того, что болельщики „Челси“ остались благодарны мне за всё, что я сделал для клуба и уверен, что это поможет Раньери. Фанаты „Челси“ не забудут то, что я сделал, а Клаудио, по моему сделал для „Лестера“ куда больше.
Его победа в АПЛ значит больше всех моих титулов с „Челси“ и спустя 50 лет фанаты „Лестера“ будут о ней помнить», — цитирует португальца The Guardian.