Романцев: не всегда интересно смотреть на «Спартак» Карреры — эти 1:0, 1:0…

«Я в любом случае болею за «Спартак». Независимо от тренера. Но смотреть на «Спартак» Карреры интересно не всегда. Эти 1:0, 1:0… Напоминает итальянское катеначчо.
Мой «Спартак» мог забить четыре, а ещё 10 не забить. Сейчас команда забивает один и играет на удержание. Но такой футбол имеет право на существование! Главное — это его величество результат.
Кто сейчас вспомнит, за счёт чего «Лестер» стал чемпионом? Невзрачные игры все забыли, а золото останется навсегда», — заявил Романцев.
Полную версию интервью с прославленным российским тренером читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Олег Романцев — гости редакции «Чемпионата»
Фото: Денис Тырин