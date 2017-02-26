Мюллер: голевые передачи для меня так же важны, как и голы

Форвард «Баварии» Томас Мюллер поделился впечатлениями от разгрома «Гамбурга» (8:0) в матче 22-го тура Бундеслиги. Немец отметился двумя голевыми передачами.
«Моя передача на Алабу — пример того, что голы не являются для меня самой важной задачей на поле. Я мог запросто забить сам, но отдал на Давида и доказал, что голевые передачи для меня так же важны, как и голы.
Вчера было много ситуаций, когда я мог забить, но мне не удалось сделать этого», — приводит слова Мюллера сайт Немецкого футбольного союза.