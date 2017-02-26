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Наставник «Бёрнли»: Бартону нужно сниматься в сериале. Это было бы интересно

26 февраля 2017, воскресенье. 23:42. Футбол
Главный тренер «Бёрнли» Шон Дайч в шутку предположил, что полузащитник команды Джои Бартон справился бы с ролью в каком-нибудь сериале.

Таким образом наставник прокомментировал эпизод с участием игрока в матче матча 1/8 финала Кубка Англии с «Линкольн Сити» (0:1). Перед подачей углового Бартон наступил Риду на ногу, но тот отмахнулся от него и не стал реагировать на его действия. Спустя несколько секунд Бартон, пригнувшись, выскочил из-за спины Рида рядом с его рукой и упал на землю, закрыв лицо руками.

«Бартону нужно сниматься в ТВ-шоу. Это мог быть сериал «Быть Джои». Было бы интересно. С Бартоном никогда не скучно, особенно на тренировках. Вообще, люди должны обсуждать игру с «Линкольном», но все говорят только о том, чем отличился в ней Бартон», — приводит слова Дайча Mirror.



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Источник: Mirror Сообщить об ошибке
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Бёрнли Джои Бартон
Новости. Футбол
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