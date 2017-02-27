Ж. Боатенг: «Арсеналу» очень повезло иметь в составе Озила

Защитник «Баварии» и сборной Германии Жером Боатенг выступил в поддержку своего соотечественника Месута Озила, которого в последнее время критикуют за неудачную игру в «Арсенале».
«Озил — футболист мирового класса. У каждого игрока бывает период, когда всё идёт не так, как он хочет. Озил наверняка сам понимает это. Но он один из лучших игроков в мире. Мне нравится играть с ним в одной команде. Он всегда пытается что-то придумать, создаёт моменты и обостряет. Думаю, „Арсеналу“ очень повезло иметь в составе Озила», — сказал Боатенг в эфире beIN Sports.