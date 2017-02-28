Каррагер: пропуская 50 голов за сезон, «Ливерпуль» ничего не выиграет

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который ныне работает экспертом, раскритиковал выступление мерсисайдцев после поражения от «Лестер Сити» (1:3) в поединке 26-го тура АПЛ. В последних шести матчах «Ливерпуль» выиграл лишь один раз, дважды сыграл вничью и трижды проиграл.
«Ливерпуль» шокировал меня своим выступлением. Такую же игру я видел в матчах с «Халлом» (0:2) и «Бёрнли» (0:2). Они близки к тому, чтобы пропустить 50 голов за сезон. С таким показателем невозможно что-то выиграть. Мне кажется, Клопп иногда слишком сильно верит в некоторых футболистов. Летом нужно произвести изменения в составе», — цитирует Каррагера Sky Sports.
В 26 матчах текущего сезона АПЛ «Ливерпуль» забил 55 голов и пропустил 33.