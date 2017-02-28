«Локомотив» не планирует заявлять Лоськова на матч с «Тосно»

Тренерский штаб московского «Локомотива» не планирует включать в заявку на матч 1/4 финала Кубка России с «Тосно» возобновившего карьеру 43-летнего Дмитрия Лоськова. Об этом сообщил главный тренер «Локо» Юрий Сёмин.
«Ставим задачу победить в конкретной встрече — в данном случае с „Тосно“. Команда крепкая у Дмитрия Парфёнова, в ФНЛ идёт наверху — так что будет непросто.
Что беспокоит? Особенно — ничего. Зимней работой на сборах в целом доволен, потрудились неплохо. Осталось показать всё, что отрабатывали, в официальной игре. Селекцией тоже удовлетворён: пополнились и грузинским защитником Соломоном Кверквелией, и российским — Тимофеем Маргасовым, и атакующими футболистами из дальнего зарубежья — бразильцем Ари и перуанцем Фарфаном.
Планируется ли выход на поле Лоськова? Нет, Дмитрий станет готовиться к матчам чемпионата, а на ближайшую игру против „Тосно“ вносить его в заявку не планируем, будет помогать мне как тренер. Впрочем, болельщикам в любом случае есть на что посмотреть — поэтому ждём всех на трибунах нашего стадиона в Черкизово. И не забывайте — „Локомотив“ всегда был кубковой командой!», — цитирует Сёмина «Московский комсомолец».
Матч «Локомотив» — «Тосно» состоится 1 марта. Начало – 19:30 мск.