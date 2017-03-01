Агент: в «Райо Вальекано» Зозуля играть не будет и финансово не пострадает

Владимир Кузьменко, агент нападающего «Бетиса» Романа Зозули, сказал, что игрок не будет выступать за «Райо Вальекано», который ранее выразил желание, чтобы тот вернулся в клуб.
«Может, Роман Зозуля и не сможет играть до лета, может, и не найдём за столь короткое время четвёртый клуб. Кстати, очень благодарны ФИФА за разрешение такой возможности. Но в «Райо Вальекано» этот парень играть не будет и финансово не пострадает, даже если мне лично придётся вернуть ему эти деньги», – написал Кузьменко в «Фейсбуке».
Ранее ФИФА разрешила форварду перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году, несмотря на достижение лимита переходов. Трансфер в «Райо Вальекано» был сорван фанатами, которые обвинили игрока в нацизме и потребовали его ухода.