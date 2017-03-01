«Динамо» упустило победу в матче с «Чертаново»

Московское «Динамо» в последнем контрольном матче перед возобновлением чемпионата в ФНЛ сыграло вничью с «Чертаново». Встреча проходила в Химках и завершилась со счётом 1:1.
На перерыв команды ушли, голами не порадовав. Долго не могли футболисты забить и во втором тайме. Лишь на 82-й минуте Фатос Бечирай сумел вывести «Динамо» вперёд. В ворота «Чертаново» был назначен пенальти, который черногорец и реализовал – 1:0.
Но удержать победу бело-голубые не смогли. На 83-й минуте Николай Прудников откликнулся на заброс за спину защитникам и перекинул Антона Шунина – 1:1. На 90-й минуте динамовцы могли вырвать победу, но с ударом Александра Ташаева справился вратарь.
«Динамо» М – «Чертаново» — 1:1 (0:0)
Голы: Бечирай, 82 (1:0, с пенальти); Н. Прудников, 83 (1:1).