Грасия: в матчах при таких условиях задача одна — пройти дальше

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия после победы над «Сибирью» (1:0) в четвертьфинальном матче Кубка России поделился мнением об игре, а также высказался по поводу состояния поля на стадионе «Центральный». Автором единственного гола стал Жонатас, отличившийся на 88-й минуте.
«Задача в таких матчах при таких условиях, когда поле не лучшего качества, одна – пройти дальше. Сегодня мы эту задачу выполнили. Была равная игра, упорная, как и в предыдущих этапах Кубка. Многое сегодня зависело от поля. Футболисты бились и хорошо поработали. Хотел бы поздравить соперника с тем, что они прошли так далеко по сетке, они провели хороший матч. Гол мы забили в концовке матча, он получился трудовым. У нас было много моментов, но не всегда получалось распорядиться ими. Все бились, доволен тем, что прошли в следующий этап, в полуфинал. С нетерпением ждём полуфинального матча.
Поле было сложное, и на этом поле сложно показывать зрелищный футбол. Ни у одной из команд это не получилось. Что касается ближайшего домашнего матча в чемпионате, нужно изучить этот вопрос и посмотреть, на каком стадионе провести матч. Поле сложное, но ребята боролись, забили в концовке и не хотели переводить игру в дополнительное время.
Действительно, поле сильно ограничивало игру, было серьёзным фактором, но это не должно быть отговоркой, условия одинаковы для всех. Нужно играть. Что нужно делать в такой ситуации? Допустим, что человеку приходится голодать. Ему можно голодать несколько дней подряд. Другой вариант – поголодать один день, потом хорошо поесть, чтобы следующий день голодания дался легче. Нам можно было сразу тренироваться на плохом поле либо тренироваться в более сносных условиях, более подходящих и затем выходить биться на тех полях, которые есть. В каком бы состоянии поле ни было, нужно выходить и биться», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт «Рубина».