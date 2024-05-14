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Председатель совета директоров ПФК ЦСКА Орешкин стал замглавы администрации президента

Председатель совета директоров ПФК ЦСКА Орешкин стал замглавы администрации президента
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Президент Российской Федерации Владимир Путин произвел изменения в руководстве своей администрации. Согласно соответствующему указу российского лидера, Максим Орешкин назначен на пост заместителя руководителя администрации президента.

Напомним, Орешкин является председателем совета директором футбольного клуба ПФК ЦСКА. Он занимает эту должность с 2020 года. Ранее в администрации президента он занимал пост помощника по экономике.

Напомним, за два тура до конца Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице. Завтра, 15 мая, армейцам предстоит сыграть с «Зенитом» в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск. Первая встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

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