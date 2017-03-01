Сёмин: Ари хорошо вышел, за исключением того, что он должен забивать голы

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин на пресс-конференции после домашней победы над «Тосно» (1:0) в четвертьфинальном матче Кубка России оценил игру дебютировавшего за «железнодорожников» нападающего Ари, прокомментировал травму защитника Тараса Михалика, а также похвалил соперника.
«Ари хорошо вышел, за исключением того, что он должен забивать голы. Ведь он большой мастер и хороший реализатор.
Наш матч не стал исключением, прошёл так же, как и все другие сегодня. Мы лучше играли в обороне и практически ничего не дали создать «Тосно». Но и сами имели не очень много моментов. Не самый зрелищный, но победный матч.
С Михаликом всё нормально, просто принял на себя очень сильный удар. Придёт домой, отлежится немного, и всё будет хорошо.
Нет сомнений, что „Тосно“ выйдет из ФНЛ. Это хорошая команда для РФПЛ, с опытными игроками», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.