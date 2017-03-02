Дубль Роналду спас «Реал» от поражения в матче с «Лас-Пальмасом»

Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Лас-Пальмасом» в домашнем матче 25-го тура Примеры со счётом 3:3.
Хозяева смогли забить быстрый гол усилиями полузащитника Иско, которому ассистировал Матео Ковачич, но нападающий гостей Тана тут же восстановил равновесие на табло. В начале второго тайма произошло ключевое событие: форвард хозяев Гарет Бэйл поддался на провокацию соперника и был удалён с поля за неспортивное поведение.
На 56-й минуте судья назначил пенальти в ворота мадридцев, и Хонатан Виера смог переиграть голкипера «сливочных» Кейлора Наваса. На 59-й минуте Кевин-Принс Боатенг поразил пустые ворота, воспользовавшись неосмотрительными действиями Наваса.
Казалось, что «Реал» обречён на поражение, но в концовке встречи команда Зинедина Зидана предприняла отчаянную попытку отыграться. На 86-й минуте Криштиану Роналду забил с пенальти, а затем португалец отличился ещё раз после розыгрыша углового, принеся команде одно очко. В активе звёздного форварда «сливочных» теперь 18 голов в 20 проведённых матчах нынешнего розыгрыша Примеры, и в бомбардирской гонке он уступает лишь Лионелю Месси (21) и Луису Суаресу (19), представляющим «Барселону».
«Реал» находится на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая на одно очко от «Барселоны» при игре в запасе. «Лас-Пальмас» занимает 12-ю строчку.