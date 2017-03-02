Зидан: ни в коем случае не считаю, что «Реал» проиграл борьбу за чемпионство

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не считает, что команда уже проиграла борьбу за титул чемпиона страны. Об этом французский специалист сказал после домашнего матча 25-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (3:3).
«Я ни в коем случае не считаю, что «Реал» проиграл борьбу за чемпионство. Я и раньше говорил, что нам придётся нелегко. Сейчас мы не лидируем в турнирной таблице, однако вся борьба впереди. Мы должны настраиваться позитивно», — цитирует Зидана Marca.
В данный момент «Реал» с 56 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Барселоне» 1 очко. Однако у «сливочных» игра в запасе.