Экс-наставник «Шальке-04» надеется, что Горецка не перейдёт в «Баварию»

Бывший главный тренер «Шальке-04» Петер Нойрурер прокомментировал информацию об интересе мюнхенской «Баварии» к полузащитнику гельзенкирхенского клуба Леону Горецке.
«Как представитель «Шальке» я надеюсь, что Горецка ещё год или два останется в «Шальке». Но что произойдёт, если «Бавария» решит, что Горецка подходит им? Тогда они попытаются осуществить трансферную сделку. Я сам могу сказать, что Горецка на пути к тому, чтобы стать футболистом мирового класса. Уверен, что он добьётся больших успехов в Бундеслиге и сборной Германии», — приводит слова Нойрурера Sport Bild.
Действующий контракт Горецки с «Шальке-04» в силе до лета 2018 года.