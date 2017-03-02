«Динамо»: по всей вероятности, матч с «Лучом-Энергией» состоится в Химках

Исполнительный директор московского «Динамо» Евгений Кречетов сообщил, что матч 26-го тура ФНЛ с «Лучом-Энергией», скорее всего, будет перенесён в Химки из-за неготовности поля во Владивостоке. Игра должна состояться 12 марта.
«По всей вероятности, матч с ФК «Луч-Энергия» состоится в Химках. Ждём официального уведомления от ФНЛ. Между клубами есть предварительная договорённость. Готовность поля в Химках? По качеству оно уж точно лучше того, что во Владивостоке», — сказал Кречетов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.