Навас: буду работать, чтобы свист фанатов «Реала» превратился в аплодисменты

Голкипер «Реала» Кейлор Навас заявил, что собирается реабилитироваться перед болельщиками за свою игру в матче 25-го тура испанской Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (3:3). Костариканец допустил грубую ошибку в эпизоде с третьим голом гостей, и болельщики мадридской команды освистали его.
«Я не впервые был освистан на „Сантьяго Бернабеу“. Мне кажется, я способен изменить ситуацию и заставить болельщиков поверить в меня. Фанаты вольны выражать своё мнение любым способом, я уважаю это. Буду работать над тем, чтобы их свист превратился в аплодисменты», — цитирует Наваса ESPN FC.