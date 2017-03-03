Кэррик может завершить карьеру, если не продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Майкл Кэррик, который играет за «Манчестер Юнайтед» уже 11 лет, может завершить карьеру по окончании сезона-2016/17. Контракт 35-летнего футболиста истекает летом этого года, а переговоры о его продлении не начинались. Если ситуация не изменится, Кэррик может завершить карьеру.
«Не так много мест, где я хотел бы поиграть, если они вообще есть. Если летом мне придётся уйти, я, скорее всего, завершу карьеру. Я так долго играю в «МЮ», что не могу представить себя в другой команде. Тут я чувствую себя хорошо, но посмотрим, как всё сложится в конце сезона. Пока с тренером о моём будущем не говорили, но я спокоен», — цитирует Кэррика Mirror.
«Манчестер Юнайтед» собирается провести благотворительный матч в честь Кэррика, а все средства, собранные от проведения матча, будут направлены в благотворительные организации через недавно созданный футболистом фонд.