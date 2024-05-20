«Мне не следовало этого делать». Вратарь «Зенита» Кержаков — о своём первом матче за клуб

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о неординарной ситуации, случившейся с ним перед первым матчем после возвращения в петербургскую команду. Напомним, голкипер дебютировал в составе клуба в гостевом матче 1/16 финала Кубка России сезона-2015/2016 с тверской «Волгой» (3:0).

«Не знаю, было ли это из-за рыбы, потом несколько ребят тоже слегло, Николас Ломбертс, вроде бы. То ли это был какой-то вирус, но это действительно было так. За день до отъезда проснулся, сильно скрутило живот. Было ли мне сильно плохо? Очень. Ночь не спал практически, не слезал с горшка. На следующий день была игровая тренировка, я там еле-еле. Знал, что буду играть, и понимал, что, если сойду с пробега, не знаю, когда получу следующий шанс.

Меня складывает пополам, с неимоверной силой воли заканчиваю двусторонку. Думал, всё, а Виллаш-Боаш сказал, что ещё будем тренировать пенальти из-за того, что впереди матч Кубка, на вылет. А я мимо него бегу, меня уже начинает рвать. Он спросил, куда я побежал, а я не обратил внимания. Вечером подошёл к доктору и сказал, что мне плохо, но только между нами. Сказал, что не прощу, если меня снимут из-за него.

Не было ли опаски, что захочется в туалет по ходу матча? Боялся этого, но чуть-чуть поел с утра, чтобы не случилось. Профессионально ли играть в таком состоянии? Конечно, нет. Но давайте назовём хотя бы одного игрока, у которого ничего не болит. Понимаю, что мне не следовало этого делать», — сказал Кержаков в выпуске YouTube-канала «Зенита».