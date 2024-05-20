Точилин назвал основного претендента на звание лучшего футболиста сезона в РПЛ

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о том, кто должен стать обладателем звания лучшего футболиста нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Кассьерра не тянет на лучшего футболиста сезона. Зато может претендовать на лучшего нападающего, так как скорее всего станет победителем бомбардирской гонки. Думаю, основным претендентом на звание футболиста сезона является Тюкавин, который хоть и забил меньше, но его роль в «Динамо» более определяющая», — приводит слова Точилина Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.