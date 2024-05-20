Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Точилин назвал основного претендента на звание лучшего футболиста сезона в РПЛ

Точилин назвал основного претендента на звание лучшего футболиста сезона в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о том, кто должен стать обладателем звания лучшего футболиста нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Кассьерра не тянет на лучшего футболиста сезона. Зато может претендовать на лучшего нападающего, так как скорее всего станет победителем бомбардирской гонки. Думаю, основным претендентом на звание футболиста сезона является Тюкавин, который хоть и забил меньше, но его роль в «Динамо» более определяющая», — приводит слова Точилина Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

Материалы по теме
Тренер «Крыльев Советов» Осинькин назвал лучшего игрока сезона в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android