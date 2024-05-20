Зырянов назвал символическую сборную игроков, с которыми выходил на поле

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Константин Зырянов назвал символическую сборную из своих бывших партнёров по футбольному полю.

– Символическая сборная Константина Зырянова.

– Акинфеев – Анюков, Игнашевич, Чебанов, Ким Дон Чжин – Тимощук, Кормильцев, Семак – Аршавин, Парамонов/Кержаков, Данни. Главный тренер – Сергей Оборин. Думаю, такой состав, если не за чемпионство (ведь в составе нет Зырянова), то за медали поборолся бы», – сказал Зырянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Напомним, с 2007 по 2017 год Зырянов выступал за «Зенит». В составе сине-бело-голубых полузащитник трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также Кубок УЕФА. Также экс-футболист выступал за «Торпедо» и «Амкар» Отметим, что с 2022 по 2023 год российский специалист возглавлял футбольный клуб «Черноморец».