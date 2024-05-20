В «Сочи» ответили на вопрос о трансферной политике клуба после вылета из РПЛ

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о трансферной стратегии клуба после вылета из Российской Премьер-Лиги за тур до конца сезона-2023/2024.

«После окончания сезона будем разговаривать по поводу трансферной политики «Сочи», — приводит слова Рубашко Metaratings.

Напомним, 18 мая закончился матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретились «Сочи» и «Краснодар». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч завершился победой гостей со счётом 3:2.

Таким образом, это поражение лишило «Сочи» шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге за один тур до конца сезона. После 29 матчей чемпионата России «Сочи» имеет в активе 23 очка и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.