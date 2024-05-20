Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Кержаков рассказал об эмоциях от совместных матчей с братом

Михаил Кержаков рассказал об эмоциях от совместных матчей с братом
Комментарии

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о совместных матчах со своим братом, бывшим нападающим сине-бело-голубых Александром Кержаковым в составе петербургской команды.

«Не спрашивал родителей про эмоции. Сам ничего сверхъестественного не испытал, помню, сделали фотографию вдвоём в раздевалке, выложили в соцсети. Первая игра у нас была с пожарниками (смеётся), официальная, да, случилась только в 2016 году», — сказал Михаил Кержаков в выпуске YouTube-канала «Зенита».

Александр Кержаков в своей футбольной игровой карьере выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год. Он провёл в составе петербургской команды 386 матчей, в которых забил 163 гола и отдал 69 результативных передач.

Материалы по теме
«Мне не следовало этого делать». Вратарь «Зенита» Кержаков — о своём первом матче за клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android