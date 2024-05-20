Михаил Кержаков рассказал об эмоциях от совместных матчей с братом

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о совместных матчах со своим братом, бывшим нападающим сине-бело-голубых Александром Кержаковым в составе петербургской команды.

«Не спрашивал родителей про эмоции. Сам ничего сверхъестественного не испытал, помню, сделали фотографию вдвоём в раздевалке, выложили в соцсети. Первая игра у нас была с пожарниками (смеётся), официальная, да, случилась только в 2016 году», — сказал Михаил Кержаков в выпуске YouTube-канала «Зенита».

Александр Кержаков в своей футбольной игровой карьере выступал за «Зенит» с 2001 по 2006 и с 2010 по 2017 год. Он провёл в составе петербургской команды 386 матчей, в которых забил 163 гола и отдал 69 результативных передач.