Латышонок признан лучшим голкипером в нынешнем розыгрыше Кубка России

Вратарь калининградской «Балтики» Евгений Латышонок признан лучшим голкипером в нынешнем розыгрыше Фонбет Кубка России по версии подписчиков официального телеграм‑канала турнира.

В опросе 25‑летний россиянин набрал 62% голосов. Его ближайшими конкурентами за звание лучшего голкипера Кубка России стали Владислав Тороп (19%) из московского ЦСКА и Александр Максименко (8%) из столичного «Спартака».

Латышонок в нынешнем розыгрыше турнира провёл семь матчей, в которых пропустил четыре мяча.

Напомним, в Суперфинале Кубка России по футболу калининградская «Балтика» встретится с петербургским «Зенитом». Матч пройдет 2 июня в «Лужниках» (Москва). Начало решающего матча турнира запланировано на 18:00 по московскому времени.