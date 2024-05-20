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«Ливерпуль» объявил о назначении Арне Слота на пост главного тренера клуба

«Ливерпуль» объявил о назначении Арне Слота на пост главного тренера клуба
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Нидерландский специалист Арне Слот стал новым главным тренером «Ливерпуля», сообщает официальный мерсисайдского клуба.

Отмечается, что контракт с бывшим наставником «Фейеноорда» вступит в силу с 1 июня 2024 года после того, как Слот получит разрешение на работу в Англии. Таким образом, нидерландский тренер со следующего сезона сменит Юргена Клоппа, который покинул «Ливерпуль» по итогам минувшего сезона-2023/2024 английской Премьер-лиги.

45-летний Арне Слот находился на посту главного тренера «Фейеноорда» с лета 2021 года. За этот период под его руководством «Фейеноорд» принял участие в 145 матчах во всех турнирах, в которых 94 раза выиграл, 27 раз сыграл вничью и 24 раза уступил.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что Арне Слот подписал с мерсисайдцами контракт, рассчитанный до 2027 года. При этом английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

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