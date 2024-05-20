Игроки ЦСКА поддержали Торопа во время матча с «Пари НН»

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА. Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу армейцев.

Перед началом матча игроки ЦСКА надели футболки в поддержку голкипера Владислава Торопа, который травмирован.

Фото: ПФК ЦСКА

Напомним, вратарь получил тяжёлую травму головы в матче Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.). После этого голкипер перенёс операцию в Москве.

В нынешнем сезоне Владислав Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. Шесть матчей он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.