Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игроки ЦСКА поддержали Торопа во время матча с «Пари НН»

Игроки ЦСКА поддержали Торопа во время матча с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и ЦСКА. Игра проводится на стадионе «Нижний Новгород». В качестве главного арбитра встречи выступает Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. Матч начался в 20:00 мск. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу армейцев.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
20 мая 2024, понедельник. 20:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Перерыв
0 : 3
ЦСКА
Москва
0:1 Обляков – 10'     0:2 Мусаев – 22'     0:3 Зделар – 37'    

Перед началом матча игроки ЦСКА надели футболки в поддержку голкипера Владислава Торопа, который травмирован.

Фото: ПФК ЦСКА

Напомним, вратарь получил тяжёлую травму головы в матче Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.). После этого голкипер перенёс операцию в Москве.

В нынешнем сезоне Владислав Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. Шесть матчей он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

Материалы по теме
Видео
«Всё пучком». Тороп — о своём состоянии после тяжёлой травмы головы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android