Мартинс: Джикия — прекрасный человек, легенда

Опорный полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра высказался об уходе защитника и капитана московской команды Георгия Джикии по окончании текущего сезона.

«Каким я запомню Джикию по игре в «Спартаке»? Прекрасный человек, легенда», — приводит слова Мартинса Перейры «РБ Спорт».

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.