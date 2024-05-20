Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартинс: Джикия — прекрасный человек, легенда

Мартинс: Джикия — прекрасный человек, легенда
Аудио-версия:
Комментарии

Опорный полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра высказался об уходе защитника и капитана московской команды Георгия Джикии по окончании текущего сезона.

«Каким я запомню Джикию по игре в «Спартаке»? Прекрасный человек, легенда», — приводит слова Мартинса Перейры «РБ Спорт».

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Материалы по теме
«Никакой финансовой истории не было». Честный Джикия после последнего матча за «Спартак»
«Никакой финансовой истории не было». Честный Джикия после последнего матча за «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android