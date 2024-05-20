Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Порохова принёс «Тюмени» победу в матче с «КАМАЗом»

Дубль Порохова принёс «Тюмени» победу в матче с «КАМАЗом»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 20 мая, состоялся матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «КАМАЗ». Встреча проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 33-й тур
20 мая 2024, понедельник. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Порохов – 56'     2:0 Порохов – 90+3'    

Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Отличился нападающий «Тюмени» Илья Порохов. На 90+3-й минуте форвард оформил дубль. Отметим, что для 22-летнего футболиста этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне Первой лиги.

После этой победы в активе «Тюмени» стало 48 очков. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «КАМАЗ» с 41 очком находится на 13-й строчке.

В матче первого круга между «КАМАЗом» и «Тюменью» победу одержала команда из Набережных Челнов (2:1).

Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android