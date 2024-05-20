Дубль Порохова принёс «Тюмени» победу в матче с «КАМАЗом»

Сегодня, 20 мая, состоялся матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «КАМАЗ». Встреча проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным (Смоленск). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева поля одержали уверенную победу — 2:0.
Первый гол в матче был забит на 56-й минуте. Отличился нападающий «Тюмени» Илья Порохов. На 90+3-й минуте форвард оформил дубль. Отметим, что для 22-летнего футболиста этот гол стал 10-м в нынешнем сезоне Первой лиги.
После этой победы в активе «Тюмени» стало 48 очков. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице чемпионата. «КАМАЗ» с 41 очком находится на 13-й строчке.
В матче первого круга между «КАМАЗом» и «Тюменью» победу одержала команда из Набережных Челнов (2:1).
- 20 мая 2024
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