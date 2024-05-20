«Химки» победили на выезде «Кубань» и вышли в лидеры Первой лиги за тур до конца сезона

Завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались краснодарская «Кубань и «подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Кубань» в Красндаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол во встрече зрители увидели на 29-й минуте, когда нападающий «Химок» Александр Руденко принёс победу своей команде, успешно реализовав 11-метровый удар.

«Кубань» после проведённых 33 матчей продолжает замыкать турнирную таблицу Мелбет Первой лиги, имея в наборе 23 очка. «Химки» обеспечили себе место в Российской Премьер-Лиге и занимают первое место. Команда Андрея Талалаева имеет в своём активе 63 очка и опережает идущее вторым махачкалинское «Динамо» на два очка.

«Химки» и махачкалинское «Динамо» оспорят первое место по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой Лиги в матчах заключительного тура розыгрыша чемпионата. Подмосковной команде предстоит принять на своём поле новороссийский «Черноморец», а махачкалинцы проведут выездной матч с «Аланией». Обе встречи пройдут 25 мая и начнутся в 13:00 по московскому времени.

В параллельных матчах 34-го тура Мелбет Первой лиги на момент выхода новости «Сокол» обыгрывает «Волгарь» – 1:0, а «Ленинградец» побеждает «Нефтехимик» – 2:1.