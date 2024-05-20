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«Химки» победили на выезде «Кубань» и вышли в лидеры Первой лиги за тур до конца сезона

«Химки» победили на выезде «Кубань» и вышли в лидеры Первой лиги за тур до конца сезона
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Завершился матч 33-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались краснодарская «Кубань и «подмосковные «Химки». Команды играли на стадионе «Кубань» в Красндаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу гостей.

Россия - Мелбет Первая лига . 33-й тур
20 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Кубань
Краснодар
Окончен
0 : 1
Химки
Химки
0:1 Руденко – 29'    

Единственный гол во встрече зрители увидели на 29-й минуте, когда нападающий «Химок» Александр Руденко принёс победу своей команде, успешно реализовав 11-метровый удар.

«Кубань» после проведённых 33 матчей продолжает замыкать турнирную таблицу Мелбет Первой лиги, имея в наборе 23 очка. «Химки» обеспечили себе место в Российской Премьер-Лиге и занимают первое место. Команда Андрея Талалаева имеет в своём активе 63 очка и опережает идущее вторым махачкалинское «Динамо» на два очка.

«Химки» и махачкалинское «Динамо» оспорят первое место по итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой Лиги в матчах заключительного тура розыгрыша чемпионата. Подмосковной команде предстоит принять на своём поле новороссийский «Черноморец», а махачкалинцы проведут выездной матч с «Аланией». Обе встречи пройдут 25 мая и начнутся в 13:00 по московскому времени.

В параллельных матчах 34-го тура Мелбет Первой лиги на момент выхода новости «Сокол» обыгрывает «Волгарь» – 1:0, а «Ленинградец» побеждает «Нефтехимик» – 2:1.

Россия - Мелбет Первая лига . 33-й тур
20 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Сокол
Саратов
Окончен
1 : 0
Волгарь
Астрахань
1:0 Максименко – 48'    
Россия - Мелбет Первая лига . 33-й тур
20 мая 2024, понедельник. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Ленинградец
Ленинградская область
1:0 Карабашев – 8'     1:1 Апеков – 25'     1:2 Жиронкин – 88'    
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