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Колобков: уверен, что у России не отберут чемпионат мира — 2018

3 марта 2017, пятница. 12:18. Футбол
Министр спорта России Павел Колобков заявил, что нет никаких сомнений, что чемпионат мира в 2018 году пройдёт в России.

«Я уверен, что чемпионат мира — 2018 не отберут. Сомнений никаких в том, что Кубок конфедераций пройдёт по плану. Сейчас идёт подготовительный процесс. Вопросы неоднократно задавались и руководством ФИФА, и ответ однозначный — чемпионат останется у нас.

Когда реализуются такие масштабные проекты, всегда есть некая неуверенность. Но проведение ЧМ — это куда более серьёзная задача, чем даже Олимпиада в Сочи. Это 11 городов, 64 тренировочные площадки, вся гостиничная и транспортная инфраструктура между всеми городами. Конечно, бывают сложности, но все они решаемы и преодолимы», — цитирует Колобкова Ura.ru.
Источник: URA.Ru Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
3 марта 2017, пятница
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