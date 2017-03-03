Колобков: уверен, что у России не отберут чемпионат мира — 2018

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что нет никаких сомнений, что чемпионат мира в 2018 году пройдёт в России.
«Я уверен, что чемпионат мира — 2018 не отберут. Сомнений никаких в том, что Кубок конфедераций пройдёт по плану. Сейчас идёт подготовительный процесс. Вопросы неоднократно задавались и руководством ФИФА, и ответ однозначный — чемпионат останется у нас.
Когда реализуются такие масштабные проекты, всегда есть некая неуверенность. Но проведение ЧМ — это куда более серьёзная задача, чем даже Олимпиада в Сочи. Это 11 городов, 64 тренировочные площадки, вся гостиничная и транспортная инфраструктура между всеми городами. Конечно, бывают сложности, но все они решаемы и преодолимы», — цитирует Колобкова Ura.ru.