IFAB утвердила внедрение временного удаления в юношеском футболе

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) сегодня, 3 марта, на общем собрании в Лондоне утвердил внедрение в качестве эксперимента временного удаления за жёлтую карточку в юношеском и массовом футболе, а также в футболе для людей с инвалидностью, сообщается на официальном сайте организации.
Ранее сообщалось, что эксперимент планируется проводить в течение трёх лет.
IFAB занимается ведением и регулированием футбольных правил. В организацию входят представители ФИФА и футбольных ассоциаций Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.