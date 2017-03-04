Геркус: Смородская оставила после себя только голые стены

Президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал высказывания своей предшественницы Ольги Смородской. Ранее в интервью Смородская раскритиковала новое руководство «железнодорожников».
«Интервью очень эмоциональное, напряженное, и не думаю, что есть смысл его подробно обсуждать. Мне кажется, что Ольга Юрьевна чем-то раздосадована, ей взгрустнулось. В её словах столько грусти. А футбол должен дарить больше позитивных эмоций», — приводит слова Геркуса «Спорт-экспресс».
Смородская, в частности, рассказала, что незадолго до ухода из клуба согласовала переходы очень хороших футболистов, но новое руководство отказалось от всех трансферов.
«Встречный вопрос: если это правда, то почему эти контакты не были переданы ни мне, ни селекционному отделу? Ни базы данных, ничего! Пустое место. Заходишь – голые стены. Полагаю, что слова о наработках – преувеличение. Либо всё было аккуратно уничтожено или вывезено», — отметил Геркус.