Зидан: для меня не существует слова «кризис»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан настроен оптимистично и не падает духом после неудач команды. «Королевский клуб» в трёх последних матчах набрал лишь 4 очка и уступил лидерство «Барселоне».
«Для меня не существует слова «кризис». Каждые три дня у тебя есть возможность сыграть лучше. Мы никогда не будем искать оправданий и знаем, что зависим от собственных результатов. Понимаем, чего можем добиться, работая и борясь на тренировках и в матчах. Сейчас у нас не те результаты, которых мы ожидали, однако главное — выкладываться на все 100%», — цитирует французского специалиста Marca.
По итогам 25 туров Примеры «Реал» с 56 очками занимает 2-е место в турнирной таблице, уступая «Барселоне» 1 очко. Однако у столичной команды игра в запасе.