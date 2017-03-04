Орлов: выяснил, что в истории про Кокорина очень много лжи

Футбольный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал ситуацию с нападающим «Зенита» Александром Кокориным. 25 февраля в районе дома 5 на Страстном бульваре в Москве инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения остановил автомобиль Bentley. На водителя, которым оказался 25-летний Кокорин, был составлен административный протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ («Выезд на встречную полосу движения»).
«В этой истории очень много лжи. Я сам провёл небольшое расследование, связавшись со знакомыми представителями ГИБДД, и выяснил, что близко не было никаких «гонок по встречной», о которых написали СМИ. Да, Кокорин нарушил правила, но с кем из автовладельцев этого не происходит? К тому же у него был выходной. Пускай заплатит штраф по общим правилам. Сколько таких историй приключалось со спортсменами.
Абсолютно также Александра вместе с Павлом Мамаевым оболгали после вечеринки в Монако. Говорили, якобы они сами покупали все эти многочисленные бутылки шампанского, хотя на самом деле алкоголь им подносили другие посетители, футболистов просто пригласили туда. Да вспомните хотя бы историю с Андреем Аршавиным, который жёстко ответил пьяному депутату после вылета с Евро-2012. В результате фразу Андрея про «ваши ожидания» раскрутили и сделали из него козла отпущения. К сожалению, журналисты ищут эту желтизну», — цитирует Орлова «RT на русском».
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