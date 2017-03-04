Луческу: ничья с ЦСКА — неплохой результат, играли две равные, сильные команды

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал ничью с ЦСКА (0:0) в 18-м туре РФПЛ.
«Играли две равные, сильные команды. Высокий уровень мастерства нивелировал тактические задумки. Очень жаль, что мы не использовали численное преимущество, хотя моменты для этого были.
Не очень хорошее поле тормозило игру. Не всегда успевали сыграть в одно-два касания. Команде, которая оборонялась с большим числом игроков, было намного легче в этом плане.
Чемпионат не заканчивается, ещё 12 туров. В этом суть чемпионата, что в любой момент лидеры могут потерять очки. Для нас эта ничья — неплохой результат, если взять во внимание, что мы бьёмся за титул и место в Лиге чемпионов. На этом поле и с такой командой всем будет тяжело. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».