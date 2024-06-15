Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Венгрия — Швейцария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Спартака» Тавареш рассказал, за какую сборную будет болеть на Евро-2024

Защитник «Спартака» Тавареш рассказал, за какую сборную будет болеть на Евро-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Фланговый защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш ответил на вопрос, какую национальную команду планирует поддерживать на чемпионате Европы — 2024 в Германии и по какой причине.

«Сборную Португалии — потому что я португалец», — приводит слова Тавареша пресс-служба РФС.

Сборная Португалии на Евро-2024 в Германии сыграет в группе F, где её соперниками станут национальные команды Чехии, Турции и Грузии. В 1-м туре группового этапа португальцы сыграют со сборной Чехии, этот матч состоится в Лейпциге 18 июня. Во 2-м туре 22 июня красно-зелёные встретятся с национальной командой Турции. Заключительный матч группового этапа Португалия проведёт 26 июня в Гельзенкирхене со сборной Грузии.

Капитаном португальцев на Евро-2024 будет 39-летний нападающий Криштиану Роналду.

Материалы по теме
Иван Комаров: было бы круто, чтобы история Роналду в сборной закончилась победой на Евро
Календарь матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android