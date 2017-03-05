«Барселона» разгромила «Сельту» и обошла «Реал» в таблице чемпионата Испании

«Барселона» разгромила «Сельту» в матче 26-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 5:0. Каталонцы выиграли шестой матч турнира подряд.
В середине первого тайма Лионель Месси обыграл перед чужой штрафной двух игроков соперника, вышел на отличную позицию и нанёс удар в ближний угол. На 40-й минуте Иван Ракитич сыграл на Месси, который выдал проникающий пас на Неймара, а тот технично перебросил мяч через голкипера в дальний угол ворот.
На исходе часа игры Неймар поделился мячом с Месси, на проникающий пас которого выскочил Рафинья, но бразилец отпустил от себя мяч на Ракитича, а тот пробил низом в ворота. На 61-й минуте Ракитич после розыгрыша углового выдал проникающий пас на край штрафной на Месси, чей прострел легко замкнул Самуэль Юмтити. Три минуты спустя Месси справа ворвался в штрафную гостей, ушёл от Хонни и из-под Факундо Ронкальи пробил в ближний угол.
«Барселона» (60 очков) обошла «Реал» (59) и возглавила таблицу, но у мадридцев есть матч в запасе. «Сельта» (35) идёт 10-й, сыграв на одну встречу меньше.