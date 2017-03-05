Ракитич: надеюсь, что в матче с «ПСЖ» свершится чудо

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал победу над «Сельтой» (5:0) в матче 26-го тура чемпионата Испании, а также отметил, что команда верит в успешный исход противостояния с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч каталонцы на выезде проиграли со счётом 0:4.
«Мы играли с командой, которой всегда непросто противостоять из-за её манеры персональной опеки. Главное, что мы продолжаем искать решения, находясь в действии. Нам пришлось несколько изменить манеру передач, чтобы осложнить „Сельте“ жизнь.
Что касается матча с „ПСЖ“, то посмотрим, чем он завершится. Мы благодарны своим болельщикам и оставим все силы на поле с первой до последней минуты. Мы будем стараться, и надеюсь, чудо случится», — цитирует хорвата Football Espana.
Матч «Барселона» — «ПСЖ» состоится 8 марта.