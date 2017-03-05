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Эллардайс: чувствуем, что давления на «Кристал Пэлас» становится всё меньше

5 марта 2017, воскресенье. 17:57. Футбол
Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс поделился впечатлениями от выездного матча 27-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион» (2:0). «Орлы» опережают зону вылета на три очка.

«Все игроки упорно трудятся. Они избавляют себя от всего того давления, которое чувствовали в течение большей части этого сезона. Мы чувствуем, как давления становится всё меньше и меньше.

Хорошие результаты снижают давление, и игроки чувствуют себя комфортнее, увереннее. В такой ситуации любому футболисту легче проявить себя. Мы заслужили эту победу своей игрой», — цитирует Эллардайса Sky Sports.
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Вест Бромвич Кристал Пэлас Сэм Эллардайс
Новости. Футбол
5 марта 2017, воскресенье
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