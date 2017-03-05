«Уфа» выиграла у «Терека» в Грозном

На 54-й минуте Кэтэлин Карп завозился и потерял мяч, а затем заплёл ноги Одисе Роши в собственной штрафной, но Александр Беленов среагировал на удар Бекима Балая с пенальти в угол и спас свою команду.
На 80-й минуте уфимцы провели быструю атаку левым флангом, Дмитрий Стоцкий выполнил навес в штрафную, а Сильвестр Игбун сыграл на опережении и головой переправил мяч в ворота «Терека».
«Терек» и «Уфа», набрав по 28 очков, делят с «Ростовом» пятые-седьмые места в турнирной таблице РФПЛ.
Видео доступно на странице РФПЛ в «Твиттере».