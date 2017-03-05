Жребий свёл «Селтик» и «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Шотландии

«Селтик» и «Рейнджерс» сыграют между собой в полуфинале Кубка Шотландии. В другой паре сойдутся «Абердин» и «Хайберниан», информирует BBC.
Жеребьёвка состоялась в Хэмпдене в воскресенье вечером. Матчи будут сыграны 22/23 апреля. Действующим обладателем Кубка Шотландии является «Хайберниан», который в минувшем году одолел в финале «Рейнджерс» со счётом 3:2 и стал победителем Кубка впервые за последние 114 лет.
Лидером по количеству побед в Кубке Шотландии является «Селтик» (36), следом идёт «Рейнджерс» (33).