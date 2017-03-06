Мэр Лондона одобрил расширение стадиона «Челси» до 60 тыс. мест

Мэр Лондона Садик Хан одобрил расширение стадиона «Стэмфорд Бридж», на котором свои домашние матчи проводит «Челси», до 60 тыс. мест. Об этом говорится на официальном сайте лондонцев.
«Это последний значительный шаг на пути реконструкции стадиона. Мы рады, что Садик Хан поддержал решение совета. Хотим выразить признательность всем жителям, предприятиям и другим сторонам, которые участвуют с нами в ходе процесса строительства», — говорится в заявлении.
В январе этого года руководство «Челси» представило проект расширения домашнего стадиона «Стэмфорд Бридж». Решение о принятии заявки было единогласно утверждено с учётом незначительных изменений. На обновлённый стадион в «Челси» надеются перебраться в течение сезона-2021/22.