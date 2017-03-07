Музыкальным инструментом болельщика на ЧМ-2018 могут стать «ложки победы»

На днях президент России Владимир Путин подписал распоряжение о присуждении грантов для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Один из грантов был присуждён художнику и мастеру по изготовлению русских музыкальных инструментов Рустаму Нугманову – «на осуществление проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России».
«Идея зародилась в 2010 году непосредственно после официального представления заявки нашей страны на выборах страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года в Цюрихе.
Каждая страна во время ЧМ способствовала распространению своего культурного наследия через популяризацию народной музыкальной культуры и ремесленных ценностей. Во время проведения первенств планеты в разные годы у каждой страны был свой национальный атрибут болельщика: в ЮАР — вувузелы, в США — перчатки, в Корее – надувные палки, в Бразилии – каширола.
Но в России нет такого национального музыкального инструмента или ремесленного предмета болельщика, отражающего богатейшую русскую культуру. Существующие инструменты не приспособлены для использования в качестве универсального портативного музыкального инструмента.
В 2011 году начались первые работы по анализу более 30 национальных музыкальных инструментов России для того, чтобы найти наиболее подходящий по нескольким критериям. Среди них — компактность, простота и удобство использования, легкость в изготовлении, историческая ценность, универсальность и творческая составляющая.
Есть ли название? Рабочее название «ложки победы». Для простоты и удобства использования было сделано крепление — V-образный держатель. Этот инструмент является символом победы, поскольку по форме напоминает латинскую букву «V» от слова victoria (лат. – победа).
Контракт ещё не заключён. Но заявленный размер гранта составляет 1 млн рублей. Удивлён одобрением от президента Путина? Если честно, то даже и не надеялся», — цитирует Нугманова Znak.com.
Музыкальным инструментом болельщика на ЧМ–2018 станут «ложки победы»
Фото: www.znak.com